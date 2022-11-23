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Відсутність електрики у Львові: де у місті знайти пункти обігріву

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Відсутність електрики у Львові: де у місті знайти пункти обігріву

Фото: Getty Images

У Львові працює 18 пунктів обігріву.

У Львові 23 листопада через масштабний ракетний обстріл у більшості районів немає електрики. У місті працюють пункти обігріву. 

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. 

Садовий повідомив, що у Львові працює 18 пунктів обігріву у районних адміністраціях, культурних центрах, театрах тощо. Тут можна зарядити телефони, погрітися, випити гарячого чаю чи кави.

"Контакти щодо роботи пунктів обігріву: 050 555 44 61 та "Гаряча лінія" міста 15 80", - написав Садовий. 

© Садовий/Facebook
Фото: Садовий/Facebook

Ракетний обстріл Львівської області 23 листопада

Російські терористи у середу, 23 листопада, масовано ракетами обстріляли Україну. У Львівській ОВА повідомили, що в області зафіксовано два ракетних удари. 

Внаслідок ворожої атаки Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишилися без електроенергії. Також без електрики перебуває Львів. 

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Дата публікації
Перегляди
617
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