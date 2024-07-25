Відповідальність за вбивство Фаріон взяли російські неонацисти: у поліції прокоментували

У роспабілках з'явилася новина, що відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистького руху NS/WP.

Поліція перевіряє інформацію, яку розповсюджують у російських ЗМІ, що відповідальність за вбивства Ірини Фаріон взяв представник російського неонацистcького руху.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

"Вчора (24 липня - ред.) під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства", - прокоментувала Світлана Добровольська.

Варто зазначати, що напередодні увечері, 24 липня, у російському телеграм-каналі Astra з'явилася інформація, що начебто відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистького руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії. У пабліки також опублікували відео тривалістю 10 секунд, де чутно крик жінки.

Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомили, як просувається справа вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

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