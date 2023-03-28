"Відомо лише про 350 таких випадків": у Львові прооперували 4-річну дитину з рідкісною вадою

У Львові хірурги дитячої лікарні святого Миколая провели унікальну ортопедичну операцію 4-річному хлопчикові із Запоріжжя з рідкісною вадою – зрощення кісток передпліччя. Наразі відомо лише про 350 таких випадків.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Лікарі повернули 4-річному Артемові можливість жити більш самостійним життям. Хлопчик від народження не міг повертати руки долонями догори. Йому було складно гратися з ровесниками. Більше того, навіть їсти у звичний спосіб хлопчик не міг – через зрощені кістки йому було складно піднести до рота їжу.

Через небезпеку постійних ракетних обстрілів лікувати дитину в Запоріжжі батьки не наважувалися. По допомогу сім’я звернулася до спеціалістів львівської дитячої лікарні святого Миколая.

Радіоульнарний синостоз – вроджена вада, за якої під час внутрішньоутробного розвитку зростаються ліктеві та променеві кістки передпліччя. Такі вади в дітей важливо оперувати в ранньому віці.

Через шість тижнів після операції хлопчик може вільно гратися іграшками. Дитина вже правильно тримає столові прибори та без додаткових зусиль може самостійно з’їсти цукерку.

Нагадаємо, на Київщині лікарка під час операції забула серветку в тілі 7-річного хлопчика.

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