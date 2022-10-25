Відключення світла у Львові: Козицький розповів про нові графіки та чому не було електрики

У Львові та області у вівторок, 25 жовтня, запровадили вимушені відключення електрики. Невдовзі енергетики оприлюднять графіки вимкнення світла.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На Львівщині 25 жовтня подекуди не було електрики через загрозу дисбалансу між споживанням та генерацією електроенергії.

"Львівобленерго" невдовзі розробить та оприлюднить графіки вимкнення світла на найближчі кілька днів. Планується, що електрику вимикатимуть на небільше, ніж 4 години.

Також Козицький надав поради, як можна економити електрику, щоб уникнути відключень:

Вимкніть усі прилади, якими зараз не користуєтесь. Максимально обмежте використання електроенергії у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Суб'єктам господарювання: вимкніть рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години.

Якщо є така можливість, підприємствам слід частково перейти на роботу в нічний час.

Вимкнення електрики в Україні через обстріли енергетичної інфраструктури

Російські терористи від 10 жовтня постійно обстрілюють ракетами українську енергетичну інфраструктуру. Через це без світла у різні дні залишився Львів, Житомир, Луцьк та частина Києва і Миколаївської області.

Через дії Росії в Україні стались проблеми із енергетичною системою. У частині населених пунктів регулярно вимикають світло. Влада закликає українців економити електрику. Раніше ДТЕК пояснили, чому в одних будинках постійно відключають світло, а в інших зовсім ні.

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