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Відключення світла на Львівщині: де ситуація найскладніша та коли відновлять електропостачання

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Відключення світла на Львівщині: де ситуація найскладніша та коли відновлять електропостачання

Фото: Associated Press

У Львівській області працюють над відновленням електрики.

У Львівській області після ракетних ударів 29 грудня триває відновлення електропостачання. Складна ситуація у Львові та частині Яворівського району. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Наші енергетики технічно забезпечили можливість постачати електроенергію усім споживачам, але мережі не втримують навантаження. Тривають ремонтні роботи. Найскладніша ситуація залишається у Львові та навколишніх громадах, а також у частині Яворівського району. Робота не припиняється. Очікуємо, що до кінця цієї доби усі жителі Львівщини отримуватимуть живлення відповідно до графіків погодинних відключень", - йдеться у повідомленні. 

Ракетні удари по Львівській області 

29 грудня під час повітряної тривоги російські війська випустили по Львівській області шість ракет, з яких чотири збили сили ППО. Втім, є влучання. 

Окупанти двічі потрапили в електропідстанцію. Внаслідок атаки без електроенергії залишилися 282 населені пункти, з яких - 76 частково. 

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Дата публікації
Перегляди
913
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