Видавав себе за майора міліції і продавав психотропи: у Львівській області викрили наркоугрупування

Видавав себе за майора міліції і продавав психотропи: у Львівській області викрили наркоугрупування

Організатор наркобізнесу видавав себе за колишнього працівника правоохоронних органів, щоб підсилити свій "авторитет".

На Львівщині правоохоронці викрили наркоугруповання. 47-річний житель міста Стрий – організатор злочинної групи, та його спільники виробляли і продавали наркотичні засоби та психотропні речовини.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Сировину для виготовлення наркотиків зловмисники замовляли через мережу Інтернет та отримували поштою. Виготовляли наркотики у приватному будинку, який належить рідним одного з фігурантів справи.

Згодом через соціальні мережі ділки домовлялися з клієнтами про зустрічі, об’єми продажів та оплату.

"Лідер злочинної групи задля підвищення своєї "вагомості" поширював інформацію про те, що в минулому він начебто був майором міліції. Тому пропонував іншим групам наркодилерів свій "влив" та "захист". Насправді чоловік ніколи не служив у лавах органів внутрішніх справ", - зазначили в поліції.

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