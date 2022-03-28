Видавали себе за жителів Чехії: на українсько-польському кордоні спіймали чотирьох ухилянтів (фото)

Видавали себе за жителів Чехії: на українсько-польському кордоні спіймали чотирьох ухилянтів (фото)

На Львівщині судитимуть чотирьох мешканців Харківської області.

Четверо чоловіків призовного віку із Харківської області намагалися незаконно виїхати з України. Ухилянти під час перетину державного кордону з Республікою Польща показали підроблені документи.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

"21 березня четверо мешканців Харківської області призовного віку (двоє - віком 38 років, інші - 39 та 42 роки), перебуваючи у пункті пропуску "Грушів-Будомєж", надали інспектору прикордонної служби підроблені документи з недостовірними відомостями щодо їх постійного проживання у Чехії", - йдеться у повідомленні.

Усім затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловікам загрожує покарання - обмеження волі на строк до двох років.

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