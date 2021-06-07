Від удару авто розтрощило: у Львівській області у ДТП загинули хлопці віком 16 та 20 років, багато потерпілих

Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Львівській області, між селом Бабина та містом Самбір, 6 червня сталась смертельна ДТП, у якій загинули двоє хлопців, віком 16 та 20 років. Ще чотирьох молодиків госпіталізували.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

ДТП сталась о 22:00 на трасі Львів-Самбір-Ужгород. Там зіткнулись автомобіль ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen Transporter. Від удару легкове авто буквально розтрощило. Його 20-річний водій загинув на місці ДТП, 16-річний пасажир авто помер у лікарні. Ще одного 21-річного чоловіка, який був у ВАЗ госпіталізували.

За кермом Volkswagen Transporter був 18-річний водій. Його та ще двох пасажирів, віком 17 та 21 рік, госпіталізували.

На місці ДТП працювали правоохоронці. Поліція відкрила провадження провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові маршрутка з пасажирами врізалась в дерево.

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