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Від будинків залишилось каміння: показали моторошні відео з місця ракетного удару на Львівщині

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Від будинків залишилось каміння: показали моторошні відео з місця ракетного удару на Львівщині

Фото: Associated Press

Місцеві разом з рятувальниками допомагали розбирати завали.

Голова Золочівської міської територіальної громади Ігор Гриньків показав моторошні кадри ракетного удару по селу на Львівщині. 

Про це він написав у Facebook. 

Російська ракета впала на житлові будинки в селі Велика Вільшаниця Золочівської громади Львівської області.

На відео видно кадри, як на місце події одразу прибули рятувальники, які розбирають завали. 

На кадрах також видно, як рятувальникам допомагають місцеві мешканці.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Відомо, що російська ракета знищила два житлових будинки та пошкодила інші споруди. У селі на місці трагедії загинуло 5 людей, які мирно спали. 

© Управління ДСНС у Львівській області
Фото: Управління ДСНС у Львівській області
©

У громаді 9-11 березня 2023 року оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок влучання російської ракети у житлові будинки в селі Велика Вільшаниця.

Ракетний обстріл Львівської області: що відомо

Російські терористи зранку, 9 березня, атакували Львівську область ракетами. Одна із ворожих цілей впала на звичайне село у Золочівському районі. На місці трагедії загинуло 5 людей.  

Жителі села розповіли, що один із чоловіків, якого вбили росіяни, 8 березня святкував свій 63 день народження. 

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ППО вдалось збити 4 ракети, проте одна із російських цілей впала на звичайне село. 

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Дата публікації
Перегляди
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