Від будинків залишилось каміння: показали моторошні відео з місця ракетного удару на Львівщині

Голова Золочівської міської територіальної громади Ігор Гриньків показав моторошні кадри ракетного удару по селу на Львівщині.

Про це він написав у Facebook.

Російська ракета впала на житлові будинки в селі Велика Вільшаниця Золочівської громади Львівської області.

На відео видно кадри, як на місце події одразу прибули рятувальники, які розбирають завали.

На кадрах також видно, як рятувальникам допомагають місцеві мешканці.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Відомо, що російська ракета знищила два житлових будинки та пошкодила інші споруди. У селі на місці трагедії загинуло 5 людей, які мирно спали.

Фото: Управління ДСНС у Львівській області

У громаді 9-11 березня 2023 року оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок влучання російської ракети у житлові будинки в селі Велика Вільшаниця.

Ракетний обстріл Львівської області: що відомо

Російські терористи зранку, 9 березня, атакували Львівську область ракетами. Одна із ворожих цілей впала на звичайне село у Золочівському районі. На місці трагедії загинуло 5 людей.

Жителі села розповіли, що один із чоловіків, якого вбили росіяни, 8 березня святкував свій 63 день народження.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ППО вдалось збити 4 ракети, проте одна із російських цілей впала на звичайне село.

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