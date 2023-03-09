Від будинків залишилася тільки цегла: у Мережі показали наслідки ракетного терору РФ на Львівщині (фото)

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару на Золочівщині зросла до п’яти.

По Львівській області 9 березня близько 04:00 окупанти завдали ракетного удару, у результаті чого відбулось руйнування кількох приватних житлових будинків в Золочівському районі.

Про це повідомляють у ДСНС.

Рятувальники розповіли, що у результаті ракетної атаки вщент зруйновано два будинки. Під час розбирання зруйнованих конструкцій будинків працівники ДСНС виявили 5 загиблих людей: це троє чоловіків та дві жінки.

Роботи із розбирання конструкцій зруйнованих будинків тривають. До проведення робіт від ДСНС залучено 28 осіб особового складу, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок.

Нагадаємо, вночі 9 березня ворожа ракета впала у житловій зоні у Золочівському районі Львівської області.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про чотирьох жертв.

Згодом він повідомив, що кількість загиблих зросла до 5 осіб.

Загалом за ніч 9 березня противник здійснив 81 пуск ракет різного базування по регіонах України. Знищити вдалося 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131".

Президент Володимир Зеленський назвав цю ніч тяжкою і заявив, що ворог знову намагається залякати українців.

"Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", - наголосив Зеленський.