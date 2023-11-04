Від автівки залишився брухт: на Львівщині 17-річний водій відправив на той світ товариша (фото)

Водій не впорався з керуванням.

Сьогодні, 4 листопада, у Дрогобичі на Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом, загинув пасажир, водія госпіталізували.

Про це повідомляє 2-й Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 11:16 на вул. Трускавецькій у Дрогобичі. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням виїхав за межі проїжджої частини дороги, внаслідок чого зіткнувся з деревом.

Рятувальники деблокували 17-річного водія та передали працівникам екстреної медичної допомоги. 17-річний пасажир загинув на місці аварії.

На місці ДТП / Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Наразі всі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині дитина випала з машини просто під колеса іншої автівки.

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