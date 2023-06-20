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Вибухи у Львові: Садовий розповів деталі про атаку на місто

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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19к
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Вибухи у Львові: Садовий розповів деталі про атаку на місто

Вночі 20 червня у Львові під час "тривоги" сталися вибухи. / Фото: УНІАН

На місці "прильоту" виникло займання.

Вночі проти 20 червня під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи: армія Російської Федерації завдала удару по місту.

Деталі розповів міський голова Андрій Садовий. 

"Цієї ночі дрони атакували Львів та область. Маємо влучання в обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться у його повідомленні.

Наразі на місці "прильотів" працюють пожежники, ДСНС та комунальники. Жертв внаслідок ворожої атаки немає. 

Більше інформації Садовий пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо, о 04:05 на Львівщині було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала майже дві години - до 06:01. Під час "тривоги" у місті сталися вибухи.

Зранку в ОВА повідомили, що у Львові сталося влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. На місці атаки виникла пожежа. На місці працюють всі служби.

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