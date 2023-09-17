"Ви – гірше кац**ів": у Львові люди завадили представникам ТЦК жорстоко затримати хлопця (відео)

У Мережі з'явилися нові кадри жорсткої мобілізації у Львові.

У Львові представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ввечері посеред вулиці намагалися провести затримання хлопця, який стояв на зупинці.

Відео затримання опублікували у Мережі.

Небайдужі люди, які стали свідками жорсткого затримання, почали кричати представникам військкомату, щоб хлопця відпустили і викликали поліцію, а не заштовхували його силоміць до автівки.

На відео чути, як чоловік каже, щоб представники військкомату припинили бити хлопця, інші небайдужі також звертаються до них.

"Що ви творите? "Ви – гірше кац**ів", - кричали люди.

Після втручання свідків, хлопцеві вдалося вирватися та втекти, а співробітники ТЦК не переслідували його.

Нагадаємо, представник ТЦК та СП розповів, що у Полтаві зі 100 людей, яких мобілізували рік тому, у строю залишилося 10-20 осіб, решта – це загиблі, поранені та виведені зі строю.

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