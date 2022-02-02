Весь жовчний міхур був в камінцях: 10-річну дівчинку з Львівської області роками мучила недитяча хвороба

Дитині видалили жовчний міхур з двома великими камінцями по 1,5 см кожен і багатьма дрібненькими, розміром, як просо.
Львівські хірурги за допомогою робота Da Vinci прооперували 10-річну дівчинку, в якої жовчний міхур був наповнений камінцями. Їх у дівчинки виявили, коли їй було лише 3 роки.
Про це повідомили у пресслужбі Першого територіального медичного об'єднання міста Львова.
"Це рідкість для діток, бо здебільшого на таке страждають дорослі", - розповіли в медзакладі.
Медики кажуть, що відтоді, як встановили діагноз, дитину лікували медикаментозно, що лише ускладнювало перебіг хвороби.
"Ліки сприяли "подрібненню" каменів, що могло заблокувати вихід жовчі із протоки. Дитина постійно відчувала дискомфорт, а жовчний міхур продовжував наповнюватися камінцями, які будь-якої миті могли заблокувати жовчні протоки", - пояснили в лікарні.
Тож дитині довелося видалити орган. Медики провели операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci.
"Через кілька проколів лікарі "руками робота" видалили жовчний міхур з двома великими камінцями по 1,5 см кожен і низкою дрібненьких, розміром, як просо. Втручання тривало лише годину, а за добу маленьку пацієнтку взагалі відпустили додому", - розповіли в медзакладі.
Того ж дня лікарі за допомогою робота Da Vinci прооперували ще одну дівчинку 15 років, яка мала таку ж хворобу. Операція у пацієнтки також пройшла успішно.
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