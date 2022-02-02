Дівчинці у Львові видалили жовчний з багатьома камінцями, фото / Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Весь жовчний міхур був в камінцях: 10-річну дівчинку з Львівської області роками мучила недитяча хвороба

Весь жовчний міхур був в камінцях: 10-річну дівчинку з Львівської області роками мучила недитяча хвороба

Дитині видалили жовчний міхур з двома великими камінцями по 1,5 см кожен і багатьма дрібненькими, розміром, як просо.

Львівські хірурги за допомогою робота Da Vinci прооперували 10-річну дівчинку, в якої жовчний міхур був наповнений камінцями. Їх у дівчинки виявили, коли їй було лише 3 роки.

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Про це повідомили у пресслужбі Першого територіального медичного об'єднання міста Львова.

"Це рідкість для діток, бо здебільшого на таке страждають дорослі", - розповіли в медзакладі.

Медики кажуть, що відтоді, як встановили діагноз, дитину лікували медикаментозно, що лише ускладнювало перебіг хвороби.

"Ліки сприяли "подрібненню" каменів, що могло заблокувати вихід жовчі із протоки. Дитина постійно відчувала дискомфорт, а жовчний міхур продовжував наповнюватися камінцями, які будь-якої миті могли заблокувати жовчні протоки", - пояснили в лікарні.

Тож дитині довелося видалити орган. Медики провели операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci.

Дівчинці у Львові видалили жовчний з багатьома камінцями, фото / Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

"Через кілька проколів лікарі "руками робота" видалили жовчний міхур з двома великими камінцями по 1,5 см кожен і низкою дрібненьких, розміром, як просо. Втручання тривало лише годину, а за добу маленьку пацієнтку взагалі відпустили додому", - розповіли в медзакладі.

Дівчинці у Львові видалили жовчний з багатьома камінцями, фото / Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Того ж дня лікарі за допомогою робота Da Vinci прооперували ще одну дівчинку 15 років, яка мала таку ж хворобу. Операція у пацієнтки також пройшла успішно.

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