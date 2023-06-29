Верховна Рада перейменувала популярне курортне селище на Львівщині

У четвер, 29 червня, Верховна Рада України перейменувала популярне курортне селище на Львівщині - Славське відтепер називатиметься Славсько.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що Верховна Рада повернула містечку на Львівщині його історичну назву - Славсько.

"Чому Славсько, а не Славське? Бо Славсько було споконвіку! Сьогодні депутати Верховної Ради України повернули селищу історичну назву!", - написав голова Львівської ОВА.

Нагадаємо, раніше Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути можливе перейменування міста Запоріжжя, вказуючи на те, що наразі назва може не відповідати лексичним нормам.

Проте голова Міністерства освіта та науки Оксен Лісовий заявив про скасування рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, зокрема Запоріжжя.

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