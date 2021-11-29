"Велике будівництво" Зеленського реконструює знаменитий Собор св. Юра у Львові

У Львові розпочинається новий етап реконструкції греко-католицького Архикатедрального собору св. Юра.

Усього за місяць підрядник завершив впорядкування нижнього подвір’я та перейшов до підготовчих робіт з реставрації фасаду Митрополичих палат.

Відновлення однієї з найвизначніших пам’яток архітектури на Заході України відбувається у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє Львівська ОДА.

"Зараз реконструкція на тому етапі, коли парафіяни бачать значні зміни, оскільки територія нижнього подвір’я перед входом у собор у належному вигляді. Працівники підрядної організації працюють щодня, аби завершити роботи вчасно", - розповів начальник управління капітального будівництва Львівської ОДА Роман Калагурський.

Роботи розпочали 11 жовтня. За цей час підрядник встиг встановити риштування, демонтувати стару бруківку і покласти нову. Навколо обходу собору встановили георешітки для підсилення ґрунту, який усувався.

Реставратори вже проводять роботи зі збереження білокам'яних елементів фасаду.

Відновлення греко-католицького Архикатедрального собору св. Юра відбувається спільним коштом державного та місцевого бюджетів.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року стартувала "Велика реставрація" - програма з відновлення визначних історичних пам’яток та об’єктів культурної спадщини, розрахована на кілька років.