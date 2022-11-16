Величезна вирва та пошкоджені будинки: Росія вдарила ракетою по селу під Львовом (фото)

Через обстріли є постраждалі.

Російські терористи у вівторок, 15 листопада, ракетою обстріляли село Солонка під Львовом. Під удари потрапив житловий квартал.

Про це повідомив перший заступник голови Солонківської ОТГ Микола Пущак.

Посадовець опублікував фото з місця обстрілу села Солонка. Там видно величезну вирву та кілька пошкоджених житлових будинків. Також через обстріл постраждав місцевий житель.

Фото: Микола Пущак

"По Солонці - прильоти серед житлового кварталу, пошкоджено 4 будинки. До медиків звернулась одна людина. Дякувати Богу, що без жертв", - написав Пущак.

Фото: Микола Пущак

Ракетний обстріл Львівщини

Російські терористи 15 листопада масовано ракетами обстріляли Україну. По Львівській області окупанти випустили 13 ракет, більшість з яких вдалось збити.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що після ракетних ударів РФ по об‘єктах критичної інфраструктури Львівщини на повне відновлення енергооб’єктів регіону знадобиться 8-12 місяців.

У ДСНС Львівської області повідомили, що обстріляли три енергетичні об'єкти. Вони практично знищені.

Читайте також: