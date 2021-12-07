Вбивство водія BlaBlaCar Познякова: Верховний суд ухвалив остаточний вирок вбивці

Головний підозрюваний у вбивстві таксиста загинув.

Верховний суд України ухвалив остаточне рішення у справі про вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Вбивцю хлопця Дмитра Голуба засудили до довічного позбавлення волі.

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Про це повідомили на сторінці Верховного суду України у Facebook.

Так, 7 грудня Верховний суд розглянув касаційну скаргу на судові рішення щодо засудженого у вбивстві.

"Відповідно до вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 травня 2019 року, залишеного без зміни ухвалою Київського апеляційного суду від 7 червня 2021 року, фігурант цього кримінального провадження був також визнаний винуватим у розбої – нападі на водія з метою заволодіння його майном, поєднаним із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), незаконному заволодінні автомобілем потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України), підробленні та використанні офіційних документів (частини 1, 4 ст. 358 КК України), незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Це покарання залишене в силі Верховним судом.

Як відомо, Тарас Позняков зник у Києво-Святошинському районі приблизно за 35 км від Києва 4 квітня 2016 року. Вранці він виїхав зі Львова на власному автомобілі, взявши невідомого попутника через популярний сервіс BlaBlaCar, проте до Києва так і не доїхав. Пізніше правоохоронці знайшли автомобіль зі слідами крові. 5 серпня поліція в Хмельницькій області у справі Тараса Познякова затримала ексбійця “Правого сектора” Дмитра Голуба.

Головний підозрюваний у вбивстві таксиста - Кінгісепп Луан, він загинув внаслідок вибуху саморобної вибухівки у квартирі на столичному проспекті Науки. Луан народився у Російській Федерації, більш відомий на прізвисько "Лука".

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