Вбив собаку палицею: поліція повідомила про підозру мешканцю Львова

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

84-річний мешканець Львова став підозрюваним у жорстокому поводженні з тваринами після того, як вбив собаку палицею.

Про це повідомила поліція Львівської області.

У вересні 2024 року 84-річний чоловік на прохання сусідки прив’язав її собаку до дерева, після чого завдав тварині не менше 4-х ударів дерев’яною палицею по голові, що призвело до її загибелі.

"До розкриття злочину були задіяні оперативники, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку було повідомлено про підозру за жорстоке поводження з тваринами. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, в Києві судили жінку за вбивство кота.

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