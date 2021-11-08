Вбив кочергою, бо зустрілась із знайомими: під Львовом домашній тиран розправився із 33-річною жінкою 

Правоохоронцям чоловік заявив, що він побив жінку, бо "хотів її навчити правильно поводитись і не обманювати його".

У с. Біле Львівського району Львівської області 31-річний чоловік жорстоко вбив свою 33-річну співмешканку. Суд засудив його до 9 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Перемишлянського районного суду Львівської області.

За даними слідства, вбивство сталось в ніч проти 19 березня 2021 року. 33-річна жінка орієнтовно о 21:00 повернулась додому із Львова. Обвинувачений запитав її, де вона була. На це жінка розповіла, що зустріла у місті знайомих. Це не сподобалось агресору і він на кухні взяв кочергу та почав нею жорстоко бити потерпілу. Жінка благала чоловіка зупинитись та навіть перепросила, що провела свій час із знайомими. Агресор ж жорстоко бив потерпілу навіть, коли у неї з обличчя текла кров. Тоді жінка вийшла в іншу кімнату та впала. Згодом потерпілий допоміг жінці помитись та вклав її спати. До ранку потерпіла померла. У жінки діагностували численні травми та крововиливи, що призвело до смерті.

Після цього чоловік пішов до сусіда та повідомив, що він побив співмешканку і вона померла. Правоохоронцям чоловік заявив, що він побив жінку, бо "хотів її навчити правильно поводитись і не обманювати його".

У листопаді суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та засудив до 9 років позбавлення волі.

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