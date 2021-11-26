Вбив і ліг спати: у Львівській області син затовк до смерті рідного батька (фото)

Підозрюваний нещадно бив руками і ногами батька по голові.

У Червонограді Львівської області поліцейські затримали 34-річного підозрюваного у вбивстві його батька. Затриманий завдав жертві численні удари в голову під час конфлікту, спричинивши йому смертельні травми.

"24 листопада, близько 14:50, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Грушевського у Червонограді виявлено тіло місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті", - розповідають у поліції Львівщини.

За вказаною адресою виїхали правоохоронці. На тілі загиблого 65-річного місцевого мешканця експерти виявили численні травми.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 34-річний син загиблого. Напередодні, 23 листопада, близько 20:00, між ним та загиблим виник конфлікт, під час якого молодик почав бити батька по голові. Коли чоловік втратив рівновагу та впав на підлогу, син наніс йому ще декілька ударів ногою в ділянку голови, спричинивши смертельні травми. Після цього ліг спати.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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