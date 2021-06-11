Вакцинація українців: в областях запрацюють понад 30 пунктів щеплення від коронавірусу

Вони відкриються не лише в обласних центрах, а й у невеликих містах.

На вихідних в Україні знову відкриються центри масової вакцинації від коронавірусу. Цього разу їх буде значно більше, ніж тиждень тому, коли їх працювало лише 15.

За словами голови Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, цього тижня їх буде понад 30, розповіли у Сніданку з 1+1.

Вони відкриються не лише в обласних центрах, а й у невеликих містах. Це теж має суттєво пришвидшити процес вакцинації населення. Радуцький зауважив, що центрів могло б бути більше, але місцеві керівники іноді затягують процес їх створення .Нардеп зазначив, що для відкриття Центру вакцинації не потрібен стадіон чи виставковий комплекс. МОЗ передбачив п'ять типів таких форматів вакцинації "вихідного дня": від великих приміщень, де є можливість вакцинувати шість тисяч осіб на добу, і до пунктів із кількома бригадами, розрахованих на 200-300 людей.

У субота та неділю центри працюватимуть:

8 - у Львівській області

7 - в Одеській області

5 - у Полтавській області

3 - у Херсонській області

2 - у Чернівецькій області

2 - у Київській області

1 - у Києві

1 -у Тернопільській області

1 - у Рівненській області

1 - у Дніпропетровській області

1 - у Хмельницькій області

1 - Житомирській області

1 - у Черкаській області

1 - у Донецькій області

Здійснювати щеплення будуть вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech. За даними МОЗ, щеплено першою дозою вакцини понад 1 мільйон 350 тисяч людей. Двозами – трохи більше 180 тисяч.

В Україні зросла кількість пунктів масової вакцинації

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання