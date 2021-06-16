В зоні ООС загинув 24-річний військовий з Львівської області

Подробиці трагедії наразі невідомі.

У зоні бойових дій на Донбасі загинув 24-річний військовий Роман Галуха, мешканець міста Рава-Руська, що на Львівщині. Про це сьогодні, 16 червня, повідомила Рава-Руська міська територіальна громада на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р.н. Висловлюваємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією. Вічна пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що деталі трагедії - де саме загинув боєць і де він служив - наразі невідомі. У штабі Операції об’єднаних сил не повідомляли про загибель українських військових в зоні ООС 15 чи 16 червня.

Нагадаємо, станом ранок, 16 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. За повідомленням оперативно-тактичного угруповання "Схід", 14 червня двоє військових підірвались на невідомому пристрої, їх з осколковими пораненнями госпіталізували.

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