В університетах Львова дві групи студентів відправили на карантин через COVID-19

В університетах Львова дві групи студентів відправили на карантин через COVID-19

В університеті Франка коронавірус виявили в одного зі студентів. У "Львівській політехніці" є студенти з підозрою на COVID-19

У Львівському національному університеті імені Івана Франка групу студентів біологічного факультету перевели на дистанційне навчання. Це трапилось через те, що один зі студентів захворів на коронавірус.

Про це інформує Zaxid.net.

У деканаті журналістам розповіли, що на самоізоляцію від 8 вересня відправили першу групу 4 курсу. На "дистанційці" студенти навчатимуться два тижні. Зазначається, що це перший подібний випадок в університетах Львова.

У Національному університеті "Львівська політехніка" теж одна група тимчасово перебуває на самоізоляції через підозру на коронавірус в одного зі студентів.

За словами речниці вишу Наталії Павлишин, підозра на COVID-19 є ще у трьох студентів, проте вони не контактували з одногрупниками. Усі студенти з підозрами зараз проходять обстеження.

Постанова головного санітарного лікаря України зобов'язує перехід на дистанційне навчання груп студентів, класів школярів чи дошкільнят, якщо один з них захворіє на коронавірус. У документі не зазначені конкретні терміни самоізоляції, але зазвичай ідеться про два тижні.

Раніше у МОЗ повідомили, чи вимагатимуть у школярів результати тестів на COVID-19.

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