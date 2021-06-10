В Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності (фото)

Після операції у дитини одразу нормалізувався тиск.

У Львові спеціалісти центру серця і судин Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги провели першу в Україні операцію на аорті із передопераційним моделюванням методикою віртуальної реальності.

Як повідомили у лікарні, пацієнткою лікарів була 12-річна дівчинка, у якої виявили коарктацію аорти (вроджену ваду серця) – звуження просвіту аорти, через яке розвивається підвищений тиск у верхній половині тіла.

Також читайте За майбутніх лікарів України іспити здавали підставні особи: скандал в Ужгородському університеті отримав продовження

Після операції у дитини одразу нормалізувався тиск та зникла різниця тиску між верхніми та нижніми кінцівками:

"За допомогою сучасних технологій, на основі результатів обстеження була проведена віртуальна реконструкція анатомії аорти та її гілок, що допомогло медикам обрати найбільш сучасну та малотравматичну тактику подальшого лікування. Вроджену ваду судини було ліквідовано за допомогою малоінвазивної ендоваскулярної процедури – встановлення стенту у просвіт судини", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що дівчинка почуває себе абсолютно здоровою, а завдяки обраній тактиці може вже зараз проявляти повну фізичну активність.

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова.

Нагадаємо, лікар розповів, як виявити розвиток діабету по шкірі на руках. Уражена шкіра буде на дотик схожа на апельсинову кірку.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання