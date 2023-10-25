В Україні вперше одночасно пересадили серце та легені: що відомо про жінку та її донора

В Україні вперше одночасно пересадили серце та легені жінці, яка останні 15 років дуже потребувала операції.

В Україні вперше київські та львівські трансплантологи разом провели операцію з пересадки комплексу серце-легені. Нові органи отримала 38-річна жінка з Київської області. Окрім того, одну з нирок донора отримала дитина.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла директорка з розвитку Першого медоб’єднання Львова Ірина Заславець.

Так, за її словами, загалом у світі таких операцій виконується 20-25 на рік. В Україні операцію з пересадки одночасно серця та легень провели вперше.

"Раніше на таку операцію пацієнти їздили до Індії і тільки кільком українцям взагалі за весь час вдалося отримати такий комплекс органів. Жінка, якій пересадили серце та легені, це 38-річна мешканка Київської області. Вона народилася із хворим серцем. У процесі життя це серце вивело з ладу і легені. І останні 15 років вона потребувала такої операції. Жінка зі звичайної родини, тому 15 років тому поїхати кудись за кордон на трансплантацію було взагалі не реально", - розповіла подробиці Ірина Заславець.

Вона також уточнила, що згодом жінці, якій пересадили серце та легені, одного разу вдалось поїхати до Індію в очікуванні такої операції. Вона чекала там 9 місяців на трансплантацію легень, але не дочекалась, і повернулася до України, вже, фактично, зневірившись.

"Жінці було важко підніматися на третій поверх, вона живе на п'ятому. Остання зима з блекаутами дуже завдала їй дискомфорту. Жінка йшла на операцію зі словами: "Я просто хочу дихати", - зазначила пані Ірина.

Після успішної операції, у пацієнтки попереду дуже складне відновлення.

Також стало відомо, що донором став 18-річний хлопець, який потрапив у ДТП. Він повертався ввечері на велосипеді на Львівщині і потрапив під автівку.

"Розмова з батьками була дуже важкою. Але мама ухвалила рішення, що вони погоджуються на трансплантацію. І нам вдалося пересадити комплекс і серце-легені, крім того, ще три органи – печінка і дві нирки. Одну з цих нирок отримала дитина", - розповіла подробиці Ірина Заславець.

Нагадаємо, у райлікарні на Волині вперше провели унікальну операцію на серці: хірурги встановили 68-річній жінці штучний клапан без розрізу грудної клітини і зупинки серця.

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