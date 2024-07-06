Затримання експрокурора Ільницького та його тещі – подробиці від СБУ, фото

Служба безпеки України затримала у Львові експрокурора Ростислава Ільницького, оголошеного у розшук, а також його тещу-адвокатку, яка займалася "схемами для ухилянтів".

Про це повідомила пресслужба СБУ, не називаючи прізвище затриманого,.

Однак про те, що це був саме Ільницький, напередодні повідомили ЗМІ.

"У результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки - місцеву адвокатку. Під час обшуків у її будинку затримано також її затя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів", - розповіли в СБУ.

У Львові затримали експрокурора Ростислава Ільницького / Фото: Служба безпеки України

ЗМІ повідомляли, що затримана – адвокатка Богдана Москва – теща експрокурора Ростислава Ільницького.

Теща Ільницького – Богдана Москва / Фото: Служба безпеки України

Як свідчать матеріали справи, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини.

За наявними даними, вартість послуг зловмисників становила до $12 тисяч з особи, а загалом вони встигли "заробити" майже пів мільйона доларів. "Схема" діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Гроші, знайдені у Богдани Москви / Фото: Служба безпеки України

Разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності. Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України.

Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини коштів у розмірі $3500.

При обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Окрім цього вилучено й чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили адвокатці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, після того, як стало відомо про розкішне весілля Ростислава Ільницького – він отримав повістку в армію, від якої сховався. ДБР відкрило справу щодо ухилення посадовця від мобілізації й чоловіка оголосили в розшук.

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