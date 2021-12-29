В реанімації після ДТП: до львівської лікарні гелікоптер доправив 16-річну дівчинку в комі (відео)

В реанімації після ДТП: до львівської лікарні гелікоптер доправив 16-річну дівчинку в комі (відео)

Дівчина потрапила в аварію і зазнала дуже важких травм, спершу її прооперували в місцевій лікарні, а після цього відправили до Львова.

16-річна дівчина потрапила в ДТП у Самбірському районі Львівської області. Потрепілу у вкрай важкому стані госпіталізували гелікоптером до дитячої лікарні на Орлика.

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Про це повідомляє пресслужба Першого територіального медичного об'єднання Львова, куди входитьт медзаклад.

Дівчина сильно постраждала в ДТП, стан її - вкрай важкий, кажуть медики.

"У пацієнтки забій головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, травма грудної клітки і живота, розрив селезінки та переломом лівого стегна. У живіт та легені встановлені дренажі", - повідомили в лікарні.

ДТП сталося у Самбірському районі, тож спершу потерпілу доправили до місцевої лікарні, де її терміново прооперували, щоб стабілізувати стан, далі, з огляду на тяжкість дравм, пацієнтку вирішили забрати у дитячу лікарню на Орлика. Оскільки транспортування автівкою було загрозливим для життя, довелося задіяти вертоліт.

"Наразі дівчинка у реанімації нашої лікарні. Її стан стабільно важкий, вона перебуває на апараті ШВЛ. Пацієнтці виконано операцію на стегні. За її станом пильнують найкращі спеціалісти: анестезіологи, хірурги, торакальні хірурги, нейрохірурги, неврологи та травматологи", - повідомили у львівському медзакладі.

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