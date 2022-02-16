В реанімації під ШВЛ: у Львові рятують 25-річного хлопця, який невдало стрибнув з парашутом

В реанімації під ШВЛ: у Львові рятують 25-річного хлопця, який невдало стрибнув з парашутом

Це був перший стрибок молодика і він здійснив його без інструктора.

У Львові медики рятують 25-річного місцевого жителя, який під час стрибка з парашутом на аеродромі "Цунів" біля Городка сильно травмувався. Зараз молодик у важкому стані в реанімації на апараті штучної вентиляції легень.

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Як пише ZAXID.NET, це був перший стрибок хлопця, але здійснив він його без інструктора і з висоти 800 метрів. Приземлився молодик на ліву сторону і сильно травмувався. Подія сталась у неділю, 13 лютого.

Відомо, що на аеродром хлопець прийшов сам, без друзів. Травмованого львів'янина госпіталізували до міської лікарні швидкої допомоги. Медики діагностували у нього черепно-мозкову травму з набряком. Хлопець досі непритомний і у важкому стані перебуває на апараті ШВЛ у реанімації.

Керівництво аеродрому "Цунів", де стався нещасний випадок, розповіло, що у цей день проводились планові стрибки з парашутом і під час приземлення один з парашутистів не впорався з керуванням та зазнав спортивної травми.

"Враховуючи те, що парашутний спорт відноситься до екстремальних видів спорту, усі учасники стрибків обов’язково проходять теоретичну підготовку та практичні тренування перед виконанням стрибка. Під час інструктажу наголошується про необхідність дотримання заходів безпеки при виконанні стрибків, порушення яких може призвести до травми, або навіть летального випадку", – повідомив начальник аеродрому Сергій Семенович.

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