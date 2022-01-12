В прямій трансляції у соцмережі прощався із життям: у Львові від суїциду врятували 21-річного хлопця

В прямій трансляції у соцмережі прощався із життям: у Львові від суїциду врятували 21-річного хлопця

Поліцейські знайшли молодика за скріном з відео.

Львівські копи врятували 21-ти річного хлопця який, який вів пряму трансляцію у соцмережі, в якій прощався з життям. Про спробу самогубства на 102 над ранок повідомила знайома хлопця.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, вона розповіла, що той відмовляється казати, де він. Львів'янка скинула скрін трансляції. За фото правоохоронці упізнали парк, але там його не застали.

Знайшли парубка за кілька сотень метрів звідти. Він був з порізаною рукою. Тож копи надали йому допомогу і провели виховну бесіду.

Львівські копи врятували 21-річного хлопця, який намагався вбити себе під час прямого ефіру в соцмережах

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