В одному з міст навчання у школах розпочнуть 19 серпня: що відомо 

У Львові вирішили розпочати навчальний рік раніше – 19 серпня. Одна з причин - надзвичайно складна ситуація з електроенергією.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Рішення ухвалив Штаб підготовки міста до зими. За словами мера, у разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.

"Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі", - йдеться.

"Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде подовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома", - наголосив Садовий.

Як повідомлялося, у МОН ускладнили іспити в аспірантуру, щоб відсіяти ухилянтів. Вступити на контракт можна буде лише на заочну або на вечірню форму навчання, що не дає права на відстрочку від мобілізації.

Різка зміна правил вступу до аспірантури!

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