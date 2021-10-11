В лобовому зіткненні у Львівській області загинув водій, ще одного госпіталізували: фото

В лобовому зіткненні у Львівській області загинув водій, ще одного госпіталізували: фото

Водій “Волги” загинув на місці події.

У неділю, 10 жовтня, о 10:20 год. поблизу с. Ременів (Жовтанецька ТГ) Львівського району, на автодорозі “Львів-Кам’янка-Бузька-Луцьк”, сталась смертельна аварія. Внаслідок лобового зіткнення загинув 63-річний водій "Волги".

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Водій автомобіля “Волга ГАЗ-2410”, мешканець с. Печихвости (Жовтанецька ТГ) Львівського району 1957 року народження, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення із автомобілем марки “Volkswagen Passat” під керуванням мешканця с. Ременів 1992 року народження", - йдеться у повідомленні.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Внаслідок ДТП водій “Волги” загинув на місці події, а водія автомобіля “Volkswagen Passat ” швидкою госпіталізували до травматологічного пункту № 3 м. Львова.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області на трасі Київ-Чоп не розминулися рейсовий автобус і легковий автомобіль “Пежо”. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.

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