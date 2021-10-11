В лобовому зіткненні у Львівській області загинув водій, ще одного госпіталізували: фото

Водій “Волги” загинув на місці події.
У неділю, 10 жовтня, о 10:20 год. поблизу с. Ременів (Жовтанецька ТГ) Львівського району, на автодорозі “Львів-Кам’янка-Бузька-Луцьк”, сталась смертельна аварія. Внаслідок лобового зіткнення загинув 63-річний водій "Волги".
Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"Водій автомобіля “Волга ГАЗ-2410”, мешканець с. Печихвости (Жовтанецька ТГ) Львівського району 1957 року народження, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення із автомобілем марки “Volkswagen Passat” під керуванням мешканця с. Ременів 1992 року народження", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП водій “Волги” загинув на місці події, а водія автомобіля “Volkswagen Passat ” швидкою госпіталізували до травматологічного пункту № 3 м. Львова.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Львівській області на трасі Київ-Чоп не розминулися рейсовий автобус і легковий автомобіль “Пежо”. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.