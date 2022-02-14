В квартирі у Львівській області чоловік згорів живцем

В квартирі у Львівській області чоловік згорів живцем

Причини події з'ясовують правоохоронці.

У неділю, 13 лютого, у м. Сокаль Червоноградського району Львівської області живцем згорів чоловік. Трагедія сталась в багатоквартирному будинку на вул. Яворницького, 64.

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Про це повідомили у департаменті з питань цивілнього захисту ЛОДА.

"Під час гасіння пожежі у квартирі першого поверху виявлено тіло власника квартири 1965 року народження. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1 м2", - йдеться у повідомленні.

Експерти намагаються встановити причину займання і обставини смерті чоловіка.

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