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"В хаті були, спали і почалося": жителі Львова розповіли про пережитий ракетний удар

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Час на прочитання
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"В хаті були, спали і почалося": жителі Львова розповіли про пережитий ракетний удар

Жителі Львова розповіли про пережите під час ракетного удару 6 липня / Скриншот

Львів'яни розповіли про ворожу атаку та отримані поранення.

 Жителі Львова розповіли про пережитий ракетний удар у ніч проти 6 липня, про отримані поранення та руйнування.

Пережитим львів’яни поділилися у коментарях для "Радіо Свобода".

Одна з жительок пошкодженого у Львові будинку розповіла, що отримала поранення і поїде до лікарні, аби їй наклали шви.

"Слава Богу, що я (врятувалася – ред.) і собаку знайшла. Вийшла, сиджу, в чім я є. Ще треба у восьму лікарню їхати зашити. Перший вибух був – вазонки у мене попадали. А потім так попадало, що вже все – нічого, пусто", – розповіла жінка.

"Все постраждало, все. В хаті ні вікон, ні дверей – нічого немає. От тут трішки поранило ногу, голову. Мені спину посікло – ударна хвиля пішла, вікна вибило", – поділилася ще одна львів’янка, додавши, що в цей момент перебувала у квартирі з донькою та чоловіком, який переніс інсульт.

Ще одна мешканка розповіла, що в цей момент у її помешканні перебували п’ятеро людей. Постраждала лише вона.

"Поранило обличчя, руки, ноги груди. Але (медики – ред.) сказали, що все нормально буде, помиєтеся вдома тай все. В хаті були, спали і почалося…", – сказала жінка.

Ракетний удар по Львову 6 липня: що відомо

В ніч проти 6 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Львову, поціливши по об’єкту критичної інфраструктури та багатоквартирному житловому будинку, де зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах. Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна у довколишніх будинках.

Внаслідок атаки на ранок відомо про чотирьох загиблих та дев’ятьох поранених. Під завалами ще залишаються люди, тож на місці триває пошуково-рятувальна операція.

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Дата публікації
Перегляди
2811
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