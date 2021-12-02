В дитини важкі травми: у Львівській області розшукують водія, який збив 11-річного хлопчика і втік

В дитини важкі травми: у Львівській області розшукують водія, який збив 11-річного хлопчика і втік

Правоохоронці просять допомогти встановити обставини ДТП.

У середу ввечері, 1 грудня, у місті Великі Мости Червоноградського району Львівської області водій збив 11-річного місцевого хлопчика та втік з місця події. ДТП сталася о 20:55 на вулиці Львівській.

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Як розповіли у поліції Львівщини, внаслідок аварії хлопчик отримав важкі травми, його госпіталізували. Зараз правоохоронці розшукують водія-втікача.

"Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини події, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції", - зазначили правоохоронці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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