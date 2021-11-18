В автотрощі у Львівській області загинула 12-річна дівчинка, ще двоє дорослих важкотравмовані: відео

Від отриманих травм дитина померла на місці події.

Сьогодні, 18 листопада, о 07:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Красів Стрийського району Львівської області внаслідок автозіткнення загинула дитина. Окрім того, ще двох осіб з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

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Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Шкода Октавія", яким керувала 48-річна жителька Івано-Франківська, здійснив зіткнення з автомобілем "Опель Астра", під керуванням 50-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП пасажирка "Опеля", 12-річна дівчинка, від отриманих травм померла на місці події. Водій цього автомобіля та ще одна пасажирка, 52-річна жителька того ж села, з важкими тілесними ушкодженнями були доставлені в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП на трасі утворились величезні затори.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.

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