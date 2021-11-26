В автомобільній аварії на Львівщині загинув футбольний тренер

В автомобільній аварії на Львівщині загинув футбольний тренер

47-річний Руслан Мостовий вивів львівський клуб “Рух” до вищого дивізіону українського футболу.

У п’ятницю, 26 листопада, внаслідок ДТП загинув колишній головний тренер львівського футбольного клубу “Рух” Руслан Мостовий. Під його керівництвом львів’яни вийшли до Першої ліги українського футболу.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

“Після виходу до Першої ліги фахівець продовжував працювати з командою до серпня 2017-го. Загалом під орудою Руслана Мостового “Рух” провів 21 матч та здобув 10 перемог”, - йдеться у повідомленні.

У поліції Львівської області уточнили, що смертельна аварія сталася близько 10:40 ранку на автодорозі “Київ–Чоп” у селі Любинці. 47-річний водій автомобіля “Шкода Октавія” не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у відбійник.

Фото: Нацполіція

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Нагадаємо, раніше у селі Нижня Рожанка Стрийського району, що на Львівщині, загинув мотоцикліст.

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