В Академії сухопутних військ у Львові офіцер бив та принижував курсантів

Колишнього очільника курсу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові підозрюють у побитті та приниженні курсантів.

Про це повідомили у ДБР.

За даними відомства, офіцер майже два роки бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області.

"Він так залякав курсантів, що ті мовчки зносили усі знущання і не розповідали про них ані батькам, ані психологу. Слідство довело застосування сили щодо дев’ятьох курсантів, яких викладач бив по голові та по інших частинах тіла. Бив він не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі, помилки в журналі або те, що курсант повільно заповнює документи чи видає зброю. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед усім курсом, бо той через куріння спізнився на шикування", — йдеться в повідомленні ДБР.

Про "виховні методи" стало відомо лише у березні цього року, після того, як один з курсантів, який був свідком свавілля викладача, поскаржився до слідчої комісії Верховної Ради. Після цього було зареєстровано кримінальне провадження.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави. Фігурант сплатив суму застави — 908,4 тисяч гривень.

Нагадаємо, студентка Київського національного університету Марина Калашнікова звинуватила викладача, завідувача кафедри біохімії Навчально-наукового центру "Інститут біохімії та медицини" у сексуальних домаганнях.

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