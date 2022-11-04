В 17-річного юнака з Львівщини утворилася дірка у шлунку через яку їжа потрапляла до черевної порожнини

Лікарі виявили у шлунку хлопця отвір розміром до 1,5 см та велику кількість соляної кислоти шлункового вмісту та їжі у черевній порожнині. Все це спричинило ще одну проблему - спайкову хворобу та кишкову непрохідність.

У 17-річного Дмитра з Львівщини підлітковий гастрит спричинив перфоративну виразку (отвір) у шлунку, а вже вміст шлунку пошкодив його внутрішні органи. Юнака із гострими болями госпіталізувала швидка.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит.

Більше півроку тому Дмитро відчув дискомфорт у ділянці шлунку. Оскільки поруч розташована підшлункова залоза, то після певних консультацій із лікарями, вирішили лікувати саме її. В той час виразкова хвороба розвивалася і призвела до виразкування з перфорацією, простими словами у хлопця утворився отвір в шлунку.

"З раптовою гострою кинжалоподібною біллю у животі пацієнт звернувся за медичною допомогою за місцем проживанням, де йому надали першу медичну допомогу та скерували в обласну клініку. До нашої лікарні хлопця привезла швидка допомога", - розповідають у медзакладі.

Після додаткових обстежень хірурги підтвердили паталогію у хлопця і встановили діагноз - порушення цілісності порожнини шлунку, а саме – перфорація (отвір) шлунку.

Під час операції в шлунку хлопця виявили отвір розміром до 1,5 см та велику кількість соляної кислоти шлункового вмісту та їжі у черевній порожнині. Лікарі кажуть, що цей вміст є дуже агресивний для внутрішніх органів і призвів до складного перитоніту - запального процесу в очеревині, який спричиняє важку інтоксикацію, вражає внутрішні органи й системи.

Отвір у шлунку лікарі усунули, утім зіштовхнулися із ще однією проблемою, у хлопця була ще й спайкова хвороба та кишкова непрохідність, до якої призвів гострий перитоніт (простими словами хімічний опік кислотним вмістом шлунку, який був у вільному просторі черевної порожнини і спричинив численні рани кишківника).

Так, лікарям довелося робити ще двогодинну операцію, щоб роз’єднати зрости між петлями кишківника та відновити прохідність харчового ланцюжка.

"На щастя, хірургам вдалося виконати усі маніпуляції успішно. Зараз стан дитини з кожним днем з позитивною динамікою, команда анестезіологів спільно з хірургами продовжують боротися за повне одужання Дмитра. В подальшому, хлопець консультуватиметься також у гастроентеролога", - кажуть медики.

Лікарі наголошують на правильності харчування дітей і, по можливості, уникнення стресів, які також призводять до проблем із шлунком.

"Батькам на замітку! Правильне і збалансоване харчування дітей є надзвичайно важливими для здоров’я, інакше наслідки можуть бути дуже плачевними. В цьому переконався і 17 – річний Дмитро із Львівщини. Хлопець відповідальний і працьовитий, навчається і паралельно допомагає батькам по господарству. Поза тим, часто забував про їжу, або харчувався перекусами", - зазначили медики.

Нагадаємо, в Україні запроваджено програму із перевірки малечі на 21 рідкісне захворювання - неонатальний скринінг.

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