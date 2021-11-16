"Ушльопки, чучела": у Львові СБУ наглянула до антивакцинатора Стахіва, його прихильники здійняли бунт

"Ушльопки, чучела": у Львові СБУ наглянула до антивакцинатора Стахіва, його прихильники здійняли бунт

Після слідчих дій, які тривали кілька годин, Стахів вийшов до прихильників та заявив, що його "оббріхують".

У Львові правоохоронці, 16 листопада, прийшли з обшуками до скандального антивакцинатора Остапа Стахіва. На місце події прибули його прихильники, які агресивно поводились.

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Про це повідомляє zaxid.net.

За даними джерел видання у правоохоронних органах, скандальному Стахіву оголосили про підозру. На місце події одразу прибуло кілька десятків прихильників антивакцинатора. Вони заблокували вхід у квартиру, яку орендує чоловік, та повідомили про "замінування". Коли на місце події прибули фахівці, їх у помешкання не впустили.

Також прихильники скандального антивакцинатора агресивно поводились. Вони погрожували журналісту, який вів пряму трансляцію із місця події. Агресивні люди вимагали від працівника ЗМІ зняти маску, називали "ушльопком та чучелом", а також "погрожували дати один раз", щоб він пішов із під'їзду, де відбувались слідчі дії.

Після обшуків, які тривали кілька годин, Стахів вийшов до прихильників та заявив, що його "оббріхують".

Нагадаємо, на Прикарпатті антивакцинатори, очолювані скандальним львівським блогером Остапом Стахівим увірвались до ліцею та зірвали навчання. Їх обурило те, що через відсутність COVID-сертифікату відсторонили від роботи їхню однодумицю, вчительку початкових класів Галину Б.

Раніше скандальний "ковід-дисидент" зі Львова Остап Стахів разом із своїми однодумцями проникли до Іршавської районної лікарні Закарпаття, щоб довести, що "коронавірусу немає". Їх затримали правоохоронці.

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