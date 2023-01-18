Унікальний випадок: у Львові врятували породіллю, яка втратила 2 літри крові через рідкісну аневризму

В жінки раптово розірвалася яєчникова артерія, через що вона втратила два літри крові.

Хірурги львівсьокї лікарні Святого Пантелеймона врятували 41-річну породіллю, в якої після народження п’ятої дитини розірвалася яєчникова артерія. Жінка втратила два літри крові.

Про це повідомляється на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

"Це – унікальний випадок. В українських наукових джерелах інформація про таке розташування аневризми відсутня, у англомовних - описано близько 22 випадки", - зазначають медики..

Тетяна народила сина в одному з пологових будинків Львова. Та на третю добу, вставши серед ночі погодувати маля, відчула раптовий нестерпний біль в животі та покликала на допомогу.

Каретою швидкої жінку терміново доправили до лікарні Святого Пантелеймона. Комп’ютерна томографія показала: у породіллі розірвалася аневризма яєчникової артерії. Аневризма, тобто, потовщення судини, була розміром 3х5 см. У жінки розпочалася сильна кровотеча.

"Через незвичне розташування аневризми - Тетяна втратила дві літри крові - уся кров зібралася в заочеревинному просторі між хребтом та внутрішніми органами, утворивши гігантську гематому. Це, власне, врятувало жінці життя, адже дало час довезти її до лікарні. Однак, під тиском гематоми, оболонки заочеревного простору будь-якої миті могли розірватись. Це призвело б до раптової зупинки серця. Оперувати треба було невідкладно", - розповідають в медичному об'єднанні.

Тетяну оперували дві години. Лікарям вдалося зупинити кровотечу. Разом з аневризмою довелося видалити жінці лівий яєчник.

У реанімації Тетяна провела чотири дні. Далі її перевели до палати Центру хірургії.

"За тиждень жінка поїхала додому, де на неї дуже чекали новонароджений синочок та вся сім’я", - розповіли у медичному об'єднанні.

Через тиждень після операції Тетяну виписали додому, фото / Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, військові лікарі провели унікальну операцію, діставши з тіла пораненого захисника частину гранати, яка не розірвалася. Незвичайності операції додало те, що під час неї за ситуацією спостерігали сапери, які були готові втрутитися за потреби. Сам шматок застряг поряд із серцем військового.

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