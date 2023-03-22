Унікальний випадок: у Львові трійню, яку вдалося доносити до 35 тижнів вагітності, виписали додому (фото)

Малеча вже на грудному вигодовуванні.

У Львові успішно виписали трійню сестричок, яких вдалося доносити до 35-ти тижнів вагітності. Тож дві дівчинки народилися з вагою 2450 г, а третя крихітка – 2480 г.

Про це повідомили у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

За словами директорки закладу Марії Малачинської, майбутня мама Тетяна перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології від 32-го тижня вагітності.

Марія Малачинська зазначила, що випадок цей унікальний.

"Матері вдалося доносити до 35-ти тижнів вагітності", – повідомила медикиня.

Також відомо, що дівчатка народилися внаслідок кесаревого розтину.

"Трійня оглянута суміжними спеціалістами, налагоджене грудне вигодовування. Бажаємо малечі безтурботного дитинства у квітучій Україні", – побажала Марія Малачинська.

Нагадаємо, в дитячому центрі кардіології хірурги врятували серце дворічному хлопчикові Вані.

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