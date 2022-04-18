"Укрзалізниця" тимчасово змінила графік руху потягів зі Львова до Хелма і Чернівців

"Укрзалізниця" тимчасово змінила графік руху потягів зі Львова до Хелма і Чернівців

Пасажирів просять урахувати тимчасові зміни.

"Укрзалізниця" тимчасово змінила графік руху потягів, що курсують за маршрутом Львів - Чернівці та Львів - Хелм.

"У зв'язку з проведенням технічного обслуговування дизель-поїздів ДПКр-3 зазнає тимчасових змін розклад руху регіональних поїздів, що курсують у сполученні Львів - Чернівці та Львів - Хелм", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в Telegram.

Зокрема 19 та 21 квітня регіональний потяг № 816/815 сполученням Львів – Чернівці курсуватиме лише до станції "Коломия", у вказані дні потяг 816/815 сполученням Чернівці – Львів не курсуватиме.

20 та 22 квітня потяг 816/815 вирушатиме до Львова зі станції "Коломия", у ці дні потяг 816/815 сполученням Львів – Чернівці не курсуватиме.



Крім того, 20 квітня не курсуватиме поїзд № 814/813 сполученням Львів – Хелм, а 21 квітня не курсуватиме потяг № 814/813 сполученням Хелм – Львів.



"Просимо пасажирів урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях", - йдеться у повідомленні.

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