"Укрзалізниця" повертає "Буковельський експрес": коли, звідки та як курсуватиме

"Укрзалізниця" повертає "Буковельський експрес", який відправлятиметься зі Львова.

Про це повідомила персслужба залізничного перевізника.

Так, потяг №810/809 Львів - Ясіня відправлятиметься зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. Зворотно, з Ясіні, рейс відбуватиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Зазначається, що потяг проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

Квитки вже доступні для придбання у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, стало відомо, що "Укрзалізниця" попри війну призначила додаткові потяги на новорічні свята. Майже усі вони вони будуть курсувати у західному напрямку, оскільки він є найпопулярнішим.

Також, окрім внутрішніх рейсів у грудні стало більше потягів з Україні за кордон. Зокрема йдеться про додатковий рейс Київ - Кишинів та повернення потягу Мукачево - Чоп - Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина) - Кошице (Словаччина). Також з Києва можна дістатися до польських Перемишля, Хелма, Варшави та до австрійського Відня.

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