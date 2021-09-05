Українець намагався таємно завести із Польщі сотні IPhone і планшетів, а також тисячу навушників

Серед потенційного "краму" була як нова техніка, так і вживана.

На міжнародному автомобільному пункті пропуску "Шегині" на в’їзді в Україну затримали мікроавтобус із великою партією контрабанди iPhone.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.

Машину, якою керував 35-річний українець прикордонники разом із митниками вирішили поглиблено перевірити.

"За результатом огляду в багажному відділенні автомобіля під вживаними запчастинами виявили: 775 телефонів IPhone різних моделей, нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок", - зазначили у відомстві.

НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЯВИЛИ ВЕЛИКУ ПАРТІЮ ПРОДУКЦІЇ APPLE Сьогодні у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Шегині»... Опубліковано Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Субота, 4 вересня 2021 р.

Загалом виявили 1738 одиниць нової техніки, вживаної - 594.

Нагадаємо, минулого місяця одеські правоохоронці в порту "Південний" перехопили партію наркотиків. Цього разу до України доправили 50 брикетів з кокаїном з Еквадору у ящиках із бананами.

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