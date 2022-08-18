Зеленський у Львові провів перемовини із Ердоганом: що обговорили та про що домовилися

У четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів у Львові зустріч із турецьким лідером Реджепом Ердоганом.
Перед цим глава держави зустрівся та провів перемовини із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
Про це повідомив український президент на своїй сторінці у Telegram.
Під час зустрічі у Львові лідери двох країн обговорили:
- можливість удосконалення зернової ініціативи,
- ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку РФ,
- масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України,
- питання оборонної взаємодії.
"Візит Президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони", - написав Зеленський.
Нагадаємо, на пеемовини до Львова також прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. До України генсека ООН запросив президент Володимир Зеленський. Головна тема візиту - реалізація угод щодо експорту українського продовольства. Представник генсека ООН Стефан Дюжаррик також заявив, що основними темами зустрічі є припинення війни в Україні, ситуація з безпекою Запорізької АЕС та робота "зернової" угоди.
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