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Зеленський у Львові провів перемовини із Ердоганом: що обговорили та про що домовилися

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Зеленський у Львові провів перемовини із Ердоганом: що обговорили та про що домовилися

Фото: Володимир Зеленський

У четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів у Львові зустріч із турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Перед цим глава держави зустрівся та провів перемовини із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це повідомив український президент на своїй сторінці у Telegram.

Під час зустрічі у Львові лідери двох країн обговорили:

  • можливість удосконалення зернової ініціативи,
  • ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку РФ,
  • масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України,
  • питання оборонної взаємодії.

"Візит Президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони", - написав Зеленський.

Нагадаємо, на пеемовини до Львова також прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. До України генсека ООН запросив президент Володимир Зеленський. Головна тема візиту - реалізація угод щодо експорту українського продовольства. Представник генсека ООН Стефан Дюжаррик також заявив, що основними темами зустрічі є припинення війни в Україні, ситуація з безпекою Запорізької АЕС та робота "зернової" угоди.

Генсек ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова

Генсек ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
13к
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