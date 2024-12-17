Відпочинок у Туреччині та 3-4 тисячі доларів: прикордонники викрили псевдоподружжя

В Україні 22-річний чоловік уклав шлюб з 23-річною жінкою з II групою інвалідності, щоб потрапити до Туреччини.

У пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили псевдоподружжя із Сумщини, передає Держприкордонслужба.

"Пара" спочатку розповідала, що їдуть нібито провідати маму "нареченого". Коли ж жінка зрозуміла, що за такий "бізнес" їй загрожує кримінальна відповідальність, зізналась, що шлюб укладений по розрахунку. Клієнт після перетинання кордону мав сплатити 3-4 тис. доларів США. До того ж пообіцяв, що панянка безкоштовно відпочине у Туреччині у його мами. Також з'ясувалося, що "теперішній" чоловік панянки-заробітчанки є близьким другом попереднього її чоловіка. Щоб не викликати підозри, "молодята" домовились перетинати кордон через два місяці після укладення шлюбу", — йдеться у повідомленні.

Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, відомий блогер Паша Бумчик отримав повістку і незаконно втік з України.

Також за кордон втік блогер Олександр Волошин.

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