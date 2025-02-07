У Львові жінка загинула під колесами тролейбуса: подробиці трагедії

74-річна пасажирка виходила із тролейбуса на зупинці та потрапила під колеса іншого.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 лютого о 14:10 на кінцевій зупинці "Автовокзал" на вулиці Стрийській.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

За попередньою інформацією департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР, пасажирка 1951 року народження виходила з тролейбуса №23, після чого потрапила під колеса.

Потерпілу каретою швидкої допомоги везли до найближчого медичного закладу, проте, на жаль, вона померла дорогою до лікарні.

На місці події працюють правоохоронці та представники служби безпеки руху ЛКП "Львівелектротранс".

Водійка тролейбуса перебуває в шоковому стані.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.