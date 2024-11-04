Шеф-редактор каналу "Прямий" намагався незаконно потрапити до Польщі через Волинь

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому 68 тисяч гривень штрафу.

Шеф-редактор телеканалу "Прямий", родом із Луцька, отримав 68 тисяч штрафу, бо хотів із підробленими документами потрапити до Польщі.



Про це пишуть "Волинські новини" із посиланням вирок Любомльського районного суду.



"Віктор М. вступив у змову із невстановленою особою щодо виготовлення документів, що надають право безперешкодного виїзду за межі України. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Потім чоловік отримав підробку, де вказувалося, що він нібито непридатний до служби у війську. Мовляв, має вірусний гепатит С у важкій формі", – йдеться у повідомленні.





Зранку 19 лютого 2024 року журналіст із фейковим діагнозом намагався виїхати до Польщі через пункт пропуску залізничного сполучення "Ягодин". Але прикордонники вгледіли порушення в документах.



Обвинувачений на суді визнав факт кримінальних правопорушень. Його судили за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто за сприяння у підробці документів і використання таких. Відомо, що чоловік вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, має на утриманні дитину.



Чоловік працював шеф-редактором на телеканалі "Прямий".

У підсумку суд визнав Віктора М. винним і призначив йому 68 тисяч гривень штрафу.

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