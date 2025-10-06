"Кидають вибухівку в матерів і дітей": британський письменник після атаки на Львів жорстко розкритикував Росію у Мережі

Джим Ловлесс / © Facebook

Один із найпопулярніших мотиваційних спікерів, британець Джим Ловлесс прибув до Львова як спеціальний гість Lviv Book Forum, і одразу ж пережив нічну ракетно-дронову атаку.

Своїми емоціями від ночівлі в укритті він поділився у Facebook, де жорстко розкритикував агресора та підтримав Україну.

Ловлесс описав моторошну ніч, проведену поруч із місцевими мешканцями: «Земля сильно вібрує, і навіть у підвалі вибухи жахливо гучні… Ось діти сплять поруч зі мною на нашому ряду твердих стільців. Їхні голови на колінах у матерів. Матері не сплять…»

Він назвав атаку на цивільне місто, що приймає культурну подію, боягузливою.

«Росіяни дуже сміливі, кидають вибухівку в матерів і дітей. Вони чекають до настання ночі, щоб приховати свій сором», — зазначив автор.

Сам факт обстрілу міста, яке приймало книжковий форум, наштовхнув його на яскравий висновок: «Книги лякають хуліганів».

Найбільш сильною частиною його допису стало усвідомлення ролі України у світовій безпеці. Ловлесс підкреслив, що його дитина «спить безпечно у Великій Британії. Безпечно, поки українці захищають кордони Європи».

Він провів різку межу між своїм досвідом гостя і реальністю українців: «Легко бути гостем. Менш легко бути громадянином. Це не моє місто, яке бомбардують… Це не мій чоловік на передовій чи в реабілітаційному центрі… Це не моя дитина спить у коридорі…»

Наступного ранку місто продемонструвало свою стійкість: Lviv Book Forum продовжив роботу, а ресторани та кав’ярні були відкриті, що Ловлесс зафільмував. Він також зазначив гостинність українців, зокрема координаторки, яка провела години на кордоні, щоб зустріти його, і підтримувала зв’язок під час обстрілу.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти неділі, 5 жовтня, масовано атакували Україну. Ворог від вечора суботи розпочав повітряний удар, використовуючи «Шахеди» та КАБи, вранці у небо піднялася стратегічна авіація росіян, відбулися пуски ракет.

Внаслідок ракетно-дронового удару російської терористичної армії по селі Лапаївка на Львівщині зруйновано житлові будинки та громадські споруди, є загиблі та поранені.

Тоді в кількох районах Львова через масштабний ворожий обстріл частково зникла електроенергія. У місті також призупинено роботу міського транспорту.

Раніше повідомлялося, відомий британський мотиваційний оратор і автор Джим Ловлесс, який мав виступити у Києві 25 липня, скасував свій візит до України. Це сталося через погіршення безпекової ситуації та запроваджені обмеження воєнного стану.